ترامب يوافق على تمديد برنامج رئيسي للإغاثة من تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على تمديد "برنامج حماية الرواتب"، الذي يوفر الإغاثة الاقتصادية الضرورية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أثناء جائحة فيروس كورونا.

ويسمح التمديد للبنوك بمواصلة توفير قروض في ظل البرنامج حتى الثامن من أغسطس.

ويتم إسقاط القروض إذا استخدمت الشركات تلك الأموال للإبقاء على رواتب الموظفين أو دفع إيجارات ونفقات المرافق.

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وأقر مجلس النواب بالإجماع ذلك التمديد يوم الأربعاء قبل 24 ساعة من انتهاء سريان البرنامج.

وفي ظل البرنامج، تلقت أكثر من 8ر4 مليون شركة أكثر من 520 مليار دولار نقدا، وفقا لإدارة الشركات الصغيرة الأمريكية، تاركًا أكثر من 130 مليار دولار في شكل أموال غير مخصصة.

يشار إلى أن ذلك البرنامج هو جانب رئيسي من حزمة الإغاثة الاقتصادية التي تبلغ 2ر2 تريليون دولار والتي تم تمريرها في مارس.