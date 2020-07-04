مصدر أمني: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في مستشفى بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

صرح مصدر أمني، أن مواطن نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " ضمن استغاثته بعدد من المسئولين وإدعائه بتحرش طبيب في مستشفى بدمياط بكريمته حال توقيع الكشف الطبى عليها.

وقال المصدر المسؤول - رفض ذكر اسمه- إن بالفحص تبين أن المشكو فى حقه ممرض بذات المستشفى، وادعى أنه طبيب ووقع الكشف الطبى على كريمة المذكور حال تواجدها صحبة والدها بالمستشفى لشعورها إرتفاع بدرجة الحرارة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.