محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 5 رحلات دولية على متنها 743 راكبًا، قادمين من إيطاليا والإمارات والكويت.
وقالت مصادر في المطار، إن 3 رحلات دولية لمصر للطيران، وصلت المطار، كانت الأولى قادمة من الشارقة وتقل 133 راكبًا، والثانية قادمة من ميلانو وتقل 121 راكبًا، والثالثة قادمة من روما وتقل 141 راكبًا، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لشركة العربية للطيران قادمة من الشارقة وتقل 174 راكبًا، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من الكويت وعلى متنها 133 راكبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 5 رحلات من إيطاليا والكويت والإمارات إلى مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.