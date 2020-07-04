البرلمان الليبي يدعو المجتمع الدولي لوقف الاحتلال بعد زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم السبت، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد العسكري المرافق له إلى المنطقة الغربية واجتماعاته وتفقده لجنود أتراك يثبت للعالم أن تركيا تتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي.

ونقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري، عن المريمي، قوله إن زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا تأتي في إطار دعم الجماعات الإرهابية التي احتمت بأنقرة وطالبت تدخلها مقابل الأموال الليبية المقدرة بالمليارات وترسيم الحدود وإعطائها حصة لا تستحقها في مياه البحر الأبيض المتوسط بالإضافة للانتهاكات الأخرى التي تقوم بها تركيا بفرض إرادتها على الليبيين في الغرب وجلب الأسلحة والمرتزقة المقدر عددهم بحوالي 17000 مرتزق مشددا على أن كل ذلك يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي واعتداء على البلاد.

ودعا المجتمع الدولي للعمل على وقف هذا الاحتلال الذي يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

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وشدد المريمي على رفض الشعب الليبي للتدخل التركي في البلاد مؤكدا أن "الشعب لن ينحني للجبروت التركي بل سيتصدى لهم ويمنعهم من احتلال البلاد".

وأضاف المريمي "إننا نفسح المجال أمام المبادرات الخاصة بحل الأزمة الليبية مثل مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكذلك إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين".

وأكد أنه حا فرض على الليبيين القتال فهم مستعدين رفقة جيشهم.