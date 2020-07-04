مصدر أمني: القبض على المتهم بالتحرش بفتيات جامعة شهيرة.. وجار عرضه على النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

صرح مصدر أمني، مساء اليوم، أنه تم ضبط المتهم بالتحرش بعددٍ من فتيات إحدى الجامعات الخاصة بعد انتشار وقائع ارتكبها بحقهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه جار عرض المتهم على النيابة العامة وذلك في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل.

وطالب المسؤول الأمني المتضررين بالتقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهم.

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وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل ما توصلت إليه في واقعة اتهام شاب بالاعتداء على فتيات إحدى الجامعات الخاصة.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداوله بشأن المدعو «أحمد.ب. ذ» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وأوضح البيان، أن الوحدة تتخذ إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت النيابة العامة، عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي؛ لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.