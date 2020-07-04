ترامب يقيم احتفالية ثانية في عيد الاستقلال وسط تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتفالا ثانيا بمناسبة عيد الاستقلال، مساء اليوم السبت، قد يجذب عشرات الآلاف من الأشخاص برغم دعوات مسؤولي الصحة العامة إلى تجنب التجمعات الكبيرة.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، سيضم احتفال "تحية إلى أمريكا" في واشنطن عروض طيران عسكرية و "أحد أكبر عروض الألعاب النارية على الإطلاق" يشمل أكثر من 10 آلاف من المفرقعات والألعاب النارية.

ويأتي هذا الحدث بعد يوم واحد من رئاسة ترامب لعرض ألعاب نارية مبكر بمناسبة الرابع من يوليو في نصب "جبل راشمور" التذكاري.

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واغتنم الفرصة لإلقاء خطاب قومي ناري هاجم فيه التيار اليساري على خلفية "حملة لا ترحم للقضاء على تاريخنا".

وأثار قرار ترامب بالمضي قدما في انتهاج أسلوب احتفالى على غرار أساليب احتفال ما قبل الجائحة، غضبا بين خبراء الصحة العامة.

وتضيق ولايات عديدة في سائر أنحاء البلاد الخناق على فعاليات عيد الاستقلال حيث سجلت أمريكا أمس الأول الأربعاء نحو 55 ألف إصابة جديدة، محطمة الرقم القياسي لحالات الإصابة المسجلة في يوم واحد.

ودعت عمدة واشنطن موريل بوزر السكان أمس الجمعة إلى البقاء في منازلهم.