إصابة فلسطينيين بينهم طفل في مواجهات مع الاحتلال

أُصيب، اليوم السبت، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما أصيب طفل بالرصاص المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل. الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وام"، أن اشتباكات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، أصيب خلالها عدة شبان بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق جراء استنشاقهم بالغاز السام والمدمع، وقد عولجوا جميعهم ميدانيا. الشبان وجنود الاحتلال في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، أصيب خلالها عدة شبان بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق جراء استنشاقهم بالغاز السام والمدمع، وقد عولجوا جميعهم ميدانيا.

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