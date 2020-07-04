إصابة فلسطينيين بينهم طفل في مواجهات مع الاحتلال

أُصيب، اليوم السبت، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما أصيب طفل بالرصاص المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قواتالاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وام"، أن اشتباكات اندلعت بينالشبان وجنود الاحتلال في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، أصيب خلالها عدة شبان بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق جراء استنشاقهم بالغاز السام والمدمع، وقد عولجوا جميعهم ميدانيا.
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