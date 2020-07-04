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بريطانيا تكتشف طريقة جديدة لتحديد المصابين بكورونا

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يجري في بريطانيا تدريب مجموعات من الكلاب على تحديد المصابين بفيروس المستجد، عبر حاسة الشم.

وتشرف على عملية التدريب الجمعية الخيرية "كلاب الفحص الطبي"، في مدينة ميلتون كينز بالمملكة المتحدة.

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وذكرت الجمعية، أنها تجري تجربة لمعرفة إذا ما كانت الكلاب قادرة على كشف فيروس كورونا وقالت إن التجربة التي تشارك فيها 6 كلاب تسير "بشكل جيد".

وقالت كلير غيست مؤسسة الجمعية والمديرة التنفيذية لها، إن الكلاب تظهر أصلا إشارات على أنها قادرة على شم الفيروس.

وأضافت غيست، أن "الدراسة تسير بشكل جيد جدا والإشارات كلها تبشر حقيقة بنتائج إيجابية".

ودربت الجمعية سابقا الكلاب لتعقب رائحة الملاريا، والسرطان، ومرض باركينسون.

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