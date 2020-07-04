موسكو تنفي مزاعم انتهاكها تعليق التجارب النووية

نفت روسيا مزاعم عدم امتثالها للتعليق المفروض على التجارب النووية تحت الأرض، معتبرة تلك المزاعم محاولة أمريكية لصرف الانتباه عن حقيقة أن واشنطن لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل على الاختبارات النووية.

وقال مصدر بالخارجية الروسية، السبت: "كما هو

متوقع، فلا أدلة إطلاقا على المزاعم الأمريكية أن روسيا أجرت اختبارات نووية تنتهك معيار "القوة الصفرية "الأمريكي".

أضاف المصدر أن الولايات المتحدة أقرت بأنها لا تعرف عدد تلك التجارب في

2019، ولا إذا ما كانت قد أُجريت بالأساس أم لا، مشيرًا إلى أن الالتزامات الدولية لروسيا لا تتضمن امتثالا بـ "المعايير الأمريكية" فيما يتصل بالتجارب النووية.

وأوضح أن التلميحات الأمريكية تبدو وكأنها قد أُطلقت لصرف الانتباه عن رفض واشنطن المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ووضعها على حافة الانهيار.