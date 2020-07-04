تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و9 وفيات.
ويمثل عدد الإصابات الجديدة المسجلةاليوم رقمًا قياسيًا جديدًا منذ بدء التفشي في البلاد.
وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 15500 إصابة مؤكدة،بينما ارتفعت الوفيات إلى 946 حالة.
أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 11181، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ويعالج 56 مصابا في وحدات العناية المركزة.
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