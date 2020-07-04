الأردن يُسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1150 إصابة.
التعامل معهما وفق البروتوكول المتبع، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات شفاء، إضافة إلى إجراء 6650 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 415385 فحصًا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن الحالات الجديدة جاءت لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان من جنسية أخرى، تم
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