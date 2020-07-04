السنغال تُسجل 108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم، إنه بعد إجراء

959 فحصًا جرى تسجيل 108 حالات إصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 7272 حالة.

وأضاف البيان أن 47 شخصا تعافوا من الفيروس ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4 آلاف و713 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 129، في حين يواصل ألفان و429 مصابا علاجهم في المستشفيات.