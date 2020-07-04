وزير الدفاع التركي: ماضون في دعم ليبيا وفق القانون الدولي ولن نتراجع



أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ماضية في الوقوف إلى جانب ليبيا “وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل”.



جاء ذلك في كلمة للوزير اليوم السبت، خلال زيارته جنود بلاده في طرابلس، على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى ليبيا.



وقال أكار: “نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل، ولن نتراجع عن هذا الموقف”.



وفيما يخص ادعاءات تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية، أوضح أكار أنها “مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار لتركيا”.



كان مصدر عسكري فرنسي صرح في وقت سابق بأن بلاده سوف تنسحب مؤقتا من مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر المتوسط لمراقبة حظر سلاح من جانب الأمم المتحدة على ليبيا بعدما وجهت سفينة تركية رادار استهداف لسفينة فرنسية كانت تحاول وقف سفينة شحنة يشتبه أنها تنتهك حظر الأسلحة، وهو الأمر الذي تنفيه تركيا.



وهناك خلافات بين فرنسا وتركيا بشأن ليبيا حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ضد قوات خليفة حفتر التي تساندها مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة.



المصدر: وكالات