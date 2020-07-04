انفجار جديد يضرب محطة غاز إيرانية بالقرب مقر سري لإنتاج النووي (فيديو)





ضرب انفجار ضخم السبت 4 يوليو/تموز 2020، محطة تسمى " مدحج أحواز"، متخصصة في إنتاج الغاز، في منطقة الزرقان، غرب إيران، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار آخر في منشأة بموقع نطنز النووي في محافظة أصفهان وسط البلاد، ونجاح السلطات في السيطرة عليه.



منصات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو، للإعلامي الإيراني محمد مجيد الأحوازي، وهو يعلق على الانفجار، وقد نشر مقطع الفيديو الذي يكشف تصاعد الأدخنة من محطة الغاز.



وتعد خطورة ما في الانفجار الجديد أنه في منطقة، تضم مركز سري للإنتاج النووي ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية.



يأتي ذلك، بعد إعلان السلطات الإيرانية، الجمعة، أنها حددت أسباب الحريق الذي نشب في موقع "نطنز" النووي، مشيرةً أنها لن تعلنها "لدواع أمنية".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، ونقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.



أضاف خسروي، أنه "بسبب بعض الاعتبارات الأمنية، سيتم الإعلان عن سبب الحادث وطريقته في الوقت المناسب".



والخميس، اندلع حريق بموقع "نطنز" النووي في محافظة أصفهان وسط إيران، قبل أن تسيطر عليه فرق الإطفاء الإيرانية.



لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، حسبما نقلت الوكالة، عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.



وموقع "نطنز" النووي، يعد أحد المنشآت النووية الإيرانية العديدة التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.



في المقابل قال رئيس الدفاع المدني الإيراني إن إيران سترد على أي دولة تنفذ هجمات إلكترونية على مواقعها النووية، وذلك بعد حريق في منشأة نطنز يقول بعض المسؤولين الإيرانيين إن سببه ربما يكون عملية تخريب إلكتروني.



في حين قالت أعلى هيئة أمنية إيرانية الجمعة إنه تم تحديد سبب "الحادث" في الموقع النووي، ولكن "لاعتبارات أمنية" سيتم الإعلان عنه في وقت مناسب.



فيما أبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في البداية عن وقوع "حادث" في وقت مبكر من يوم الخميس في منشأة نطنز الواقعة في الصحراء في إقليم أصفهان بوسط البلاد.



كما نشرت لاحقاً صورة لمبنى مكون من طابق واحد وقد احترقت أجزاء من سقفه وجدرانه. ويشير سقوط أحد الأبواب في الصورة إلى وقوع انفجار داخل المبنى.



كذلك قال رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي للتلفزيون الحكومي مساء الخميس "الرد على الهجمات الإلكترونية جزء من قوة الدفاع في البلاد. إذا ثبت أن بلادنا استُهدفت بهجوم إلكتروني فسنرد".





المصدر: عربي بوست



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