كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تسجل 10 إصابات جديدة بـ كورونا لأشخاص مخالطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 338 اصابة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 338، شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.