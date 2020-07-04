كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تسجل 10 إصابات جديدة بـ كورونا لأشخاص مخالطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 338 اصابة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 338، شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.