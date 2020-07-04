كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1855 بينما بقي عدد الوفيات عند 35.

وأشارت أيضاً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 1304 حالات شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2939 فحصاً.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد التعبئه العامة حتى الثاني من أغسطس المقبل وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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