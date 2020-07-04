كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1855 بينما بقي عدد الوفيات عند 35.
وأشارت أيضاً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 1304 حالات شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2939 فحصاً.
وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد التعبئه العامة حتى الثاني من أغسطس المقبل وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.