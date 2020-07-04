كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محلل سعودي يسخر من إهانة أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، من إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة أثناء زيارته الأخيرة لدويلة قطر.

وقال "المرشد" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من أهم نتائج زيارة أردوغان لقطر إضافة إلى الحصول على الأموال المطلوبة من قطر إلى تركيا، أن الرئيس قام بتدريب أمير قطر تميم ووزراءه كيف يجلسون باحترام في المجلس عند وجود أردوغان".

وكان مغردون تداولوا مقاطع فيديو تظهر إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزيري الدفاع والخارجية القطريين، في موقفين مختلفين، أحدهما بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دون أن يحرك ساكنا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، يوم الخميس الماضي، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.