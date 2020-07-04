كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش": الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم السبت، إن الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية.

وكتب "قرقاش"، عدة تغريدات على حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية. ولعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي".

وتابع أن "استثمار الإمارات الصحيح في أبنائها، وقدراتها الدفاعية، وشراكاتها الاستراتيجية وسّع هامش حركتها وحضورها، وجعل قرارها السيادي مستقلاً".

وقال إن سياسة الإمارات الخارجية واكبت تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسّست لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والإستقرار في المنطقة.

وإستطرد أن "الإمارات أنشأت شبكة علاقات مهمة عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه".