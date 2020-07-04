كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب أردوغان.. كاتب سعودي يهاجم النظام القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اليوم السبت، هجوماً على النظام القطري؛ جراء قيامه بتمويل طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أن يحتل أردوغان بلاد العرب بأموال قطرية هي دلالة على أن دويلة قطر يحكمها عملاء للخارج".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، يوم الخميس الماضي، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.