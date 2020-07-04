كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. مستشفى الفجيرة تحتفي بخروج آخر مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير مستشفى الفجيرة ومدير المستشفى الميداني ومدير قطاع الساحل الشرقي لمكافحة كورونا الدكتور أحمد الخديم، اليوم السبت، عن احتفالهم مع الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الفجيرة الميداني لفحص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، بخروج آخر حالة دخلت المستشفى للعلاج من الفيروس التي تمت وفق البروتوكل المعتمد في الدولة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشار "الخديم" إلى أن نتائج الفحص التي اجريت للحالة الأخيرة أكدت خلوه تماما من الفيروس، ما سمح له بمغادرة المستشفى الميداني بالإمارة، وشكر خط الدفاع الأول على جهودهم في مواجهة ومكافحة الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,221 مليون إصابة، بينهم أكثر من 529 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,365 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.