كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية تسلط الضوء على علاقة أردوغان بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "ذا آراب ويكلي" البريطانية الضوء على العلاقة التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدويلة قطر.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن "أردوغان يعامل قطر على أنها ولاية عثمانية، ويحصل الجباية منها على هيئة ضرائب؛ لتمويل المطلوب للحروب التركية في سوريا وليبيا"، مشيرة إلى أن "زيارة أردوغان إلى الدوحة الخميس الماضي كانت مهمة قصيرة لتحصيل الضرائب، مثلما كان أسلافه العثمانيون يفعلون في القرون السابقة".

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ووصل أردوغان إلى الدوحة برفقة رفاقه المعتادين في مثل هذه المهام، وهم صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان.

وأضافت: يضغط الرئيس التركي على قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، وذلك بعرض قوته العسكرية المزعومة، محاكيًا في ذلك فترة القرصنة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة عروج بربروس وخير الدين بربروس.

كما أنها ترى أن أردوغان يعرف كيف يستفيد بشكل كامل من عناد وعجرفة الطبقة الحاكمة في قطر بشكل لا يصدق.