كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يدمر 12 مخبأ للجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش الجزائري من تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية شرقي البلاد خلال عملياته العسكرية المتواصلة للقضاء على الإرهابيين في عدد من مناطق البلاد الشرقية والوسطى.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، السبت، إن وحدة عسكرية للجيش الوطني الشعبي تمكنت أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بولاية باتنة (شرق) من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية..

كما دمر القوات العسكرية قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة عين الدفلى (وسط)، حيث تستمر عملية التمشيط العسكرية عن جماعة إرهابية قتلت 3 جنود الأسبوع الماضي.

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وتعرف المناطق الشرقية والوسطى من الجزائر بكثرة سلاسلها الجبلية والتي كانت معقلاً للجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، تحصنت بها لاستهداف قوات الجيش وارتكبت عمليات إبادة جماعية ضد سكان القرى المحيطة بها.

وخلال الأعوام الأخيرة نفذ الجيش الجزائري عدة عمليات استباقية ضد ما تبقى من الجماعات الإرهابية، حيث تمكن من محاصرتها وتضييق الخناق عليها وقطع الإمدادات عنها وشل حركتها وفق تصريحات مسؤولين عسكريين.

وتعهد الجيش الجزائري، بداية العام الحالي، بـ"الضرب بيد من حديد" للجماعات الإرهابية أينما كانت متحصنة، وتوالت بعدها الضربات العسكرية بالاعتماد على طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ترسيم الفريق السعيد شنقريحة في منصب قائد أركان الجيش بعد 6 أشهر من الرئاسة المؤقتة، وذلك يوماً واحداً بعد ترقيته من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رتبة فريق.