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غريفيث يناقش خطته المعدلة للسلام مع الحوثيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 يوليه 2020

بدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مناقشة خطته المعدلة لوقف إطلاق النار في اليمن مع ممثلي ميليشيا الحوثي بعد أن حصل على موافقة الشرعية والتحالف على هذه الخطة الهادفة إلى إعلام وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.

 

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وحسب المصادر فإن المقترحات المعدلة تتضمن إعلاناً مشتركاً من الجانب الحكومي والتحالف الداعم له ومن ميليشيا الحوثي بوقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل فريق للمراقبة على ذلك والفصل بين القوات إلى جانب ترتيبات اقتصادية من بينها صرف رواتب الموظفين الحكوميين وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي إلى جانب التزام واضح وصريح بذهاب الطرفين إلى محادثات سياسية شاملة للاتفاق على الحل النهائي للصراع.

 

المصادر ذكرت أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي تخص إعلان وقف شامل لإطلاق النار بدلاً عن تحديد مدة زمنية لذلك، وإن هذا الأمر مرتبط بجدية الحوثيين للذهاب نحو محادثات الحل الشامل، والالتزام بعدم خرق إعلان وقف إطلاق النار من خلال تشكيل فرق مراقبة محلية مع وجود ضباط يتبعون الأمم المتحدة.

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