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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جرحى إثر اعتراض الشرطة الصومالية سيارة انتحاري والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، عندما أطلقت الشرطة النار على انتحاري كان يقود سيارة عند نقطة تفتيش قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.
وقال شهود إن الشرطة أطلقت النار على السيارة بعدما رفض سائقها التوقّف عند نقطة تفتيش قرب الميناء الرئيس في البلاد، , وفقا للبيان.
وأعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.
وقال ضابط الشرطة عبد القادر أحمد إن "انتحارياً حاول استهداف نقطة للشرطة عند مدخل الميناء، غير أنّ القوى الأمنية فتحت النار باتجاهه وانفجرت السيارة".
وأضاف أنّ "عنصري شرطة وخمسة مدنيين أصيبوا".
وفي هجوم آخر اليوم، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه كذلك، انفجرت قنبلة في مدينة بيداوة (غرب)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وقال الشرطي مختار إسحاق إن "الجهاز كان مخبّأ في متجر للشاي قرب نقطة تفتيش حيث يكون عناصر الأمن عادة خلال اليوم"، مضيفاً أنه أسفر عن مقتل عنصري شرطة وثلاثة مدنيين.
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