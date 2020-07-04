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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
صورة أرشيفية
وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، بكشف وتدمير عدد من المخابئ للجماعات الإرهابية في ولاية باتنة.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت أثناء عملية تمشيط في منطقة كاف مختار بولاية باتنة من كشف وتدمير اثني عشر مخبأ للجماعات الإرهابية.
كما تمكن الجيش الجزائري من تدمير قنبلة تقليدية الصنع، إثر عملية بحث في ولاية عين الدفلى.
وقبل أيام، قتل ضابط في الجيش، أثناء اشتباك مع عناصر إرهابية، في ولاية عين الدفلى، الواقعة غربي العاصمة الجزائر
وفي وقت سابق، أكد قائد الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة عزم الجيش على مكافحة الإرهاب، وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
ويشكل نشاط جماعات إرهابية، شمالي مالي، أي على مقربة من الحدود الجزائرية، مصدر قلق أمني للجزائر التي تؤكد أنها تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
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