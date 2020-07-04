بسبب معقم اليدين.. تحذير أميركي من "الاحتراق" بيوم الاستقلال

السبت 4 يوليه 2020

صورة أرشيفية

حذر خبراء من استخدام معقم اليدين بالقرب من النار، بسبب احتوائه على نسبة من الكحول تجعل إمكانية الاشتعال واردة في أي لحظة، لا سيما خلال إشعال المفرقعات النارية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبراء قولهم، إن معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للمساعدة في قتل الجراثيم يمكن أن يشعل اليدين إن اقتربتا من مصدر للنار.

وحذرت إدارة الإطفاء في مدينة جرينسبورو بولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة في منشور حديث على صفحتها في فيسبوك من خطورة استخدام معقم اليدين على وجه التحديد قبيل إشعال الألعاب النارية

وقالت في منشورها: "ضع في اعتبارك، إذا كنت تستخدم الألعاب النارية، فلا تستخدم المطهر اليدوي في نفس الوقت. اغسل يديك فقط بالماء والصابون. معقم اليدين قابل للاشتعال".

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وجاء التحذير في الرابع من يوليو بالتزامن مع احتفالات الأميركيين بيوم الاستقلال، حيث يطلقون الألعاب النارية في الهواء بشكل كبير احتفالا بهذه المناسبة.ر

ووسط جائحة فيروس كورونا، لم تتوقف المراكز الطبية في أميركا وغيرها من الدول عن حث الجمهور مرارا وتكرارا على غسل اليدين أو الاستخدام المتكرر لمطهر اليدين لإبطاء انتشار الفيروس.

وينصح الخبراء بأن غسل اليدين هو دائما أفضل من استخدام المعقمات، لأن رشقات الصابون تفتح السطح الخارجي الزيتي للفيروس وتقتله، كما تساعد عملية التنظيف على إزالة الجزيئات الفيروسية من الجلد.

ويعد معقم اليدين طريقة بديلة لإزالة الجراثيم في حال لم يتوفر الماء والصابون، لكن لكي يكون المعقم فعالا، يجب أن يحتوي على 60 بالمئة على الأقل من الإيثانول أو 70 بالمئة من كحول الأيزوبروبيل.

ويمكن أن تتبخر معقمات اليدين المصنوعة من الكحول في درجة حرارة الغرفة، ويصبح البخار قابلاً للاشتعال عند درجة 68 مئوية، ويمكن أن يتسبب الاشتعال في ارتفاع لسان من اللهب.

وفي العام الماضي، انتهى الأمر بحوالي 2500 أميركي في غرف الطوارئ بالمستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد تعرضهم لإصابات من الألعاب النارية، وهو ما يمثل ربع إصابات الألعاب النارية في العام في يوم واحد.