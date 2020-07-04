شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 4128 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 أعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 56 وفاة بالإضافة إلى 4128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

Advertisements وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1858 متوفى و205929 مصابا. وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 143256 بعد تسجيل 2642 حالة شفاء جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 4128 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.