- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت تعلن عن مهلة جديدة لترقيم المركبات والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أعلنت شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت، عن مهلة شهر بدءا من منتصف الاسبوع الحالي لترقيم جميع المركبات والدراجات النارية الغير مرقمة في المديريات تنفيذا للخطة الأمنية لإدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأكد مدير شرطة العقيد فائز العامري انه سيتم تنفيذ حملات أمنية ومرورية شاملة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية وفي أوقات متفاوتة على السيارات المجهولة والغير مرقمة والجاهزية الفنية للمركبات وكذلك الدراجات النارية المجهولة والغير مرقمة والتي تصدر اصوات مزعجة، اضافة لمنع صغار السن من قيادة المركبات والقيادة بدون رخص القيادة، فضلا عن الحمولة الزايدة للدراجات وعاكسي الخط.
وأوضح أن الحملة ستنهي كل المظاهر الموجودة في المركبات بما فيها نزع العواكس واللوحات الرقمية الغير قانونية والمخالفة لأنظمه وقواعد قانون شرطة السير.
ودعا العامري، مالكي المركبات والدراجات النارية لسرعه التوجه لإدارات شرطة السير بالمديريات لترقيم مركباتهم واستخراج الوثائق الثبوتية والاستفادة من المهلة المحددة شهر من تاريخه تجنباً لأي إجراءات قانونية ضد المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت تعلن عن مهلة جديدة لترقيم المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.