شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت تعلن عن مهلة جديدة لترقيم المركبات

السبت 4 يوليه 2020

أعلنت شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت، عن مهلة شهر بدءا من منتصف الاسبوع الحالي لترقيم جميع المركبات والدراجات النارية الغير مرقمة في المديريات تنفيذا للخطة الأمنية لإدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأكد مدير شرطة العقيد فائز العامري انه سيتم تنفيذ حملات أمنية ومرورية شاملة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية وفي أوقات متفاوتة على السيارات المجهولة والغير مرقمة والجاهزية الفنية للمركبات وكذلك الدراجات النارية المجهولة والغير مرقمة والتي تصدر اصوات مزعجة، اضافة لمنع صغار السن من قيادة المركبات والقيادة بدون رخص القيادة، فضلا عن الحمولة الزايدة للدراجات وعاكسي الخط.

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وأوضح أن الحملة ستنهي كل المظاهر الموجودة في المركبات بما فيها نزع العواكس واللوحات الرقمية الغير قانونية والمخالفة لأنظمه وقواعد قانون شرطة السير.

ودعا العامري، مالكي المركبات والدراجات النارية لسرعه التوجه لإدارات شرطة السير بالمديريات لترقيم مركباتهم واستخراج الوثائق الثبوتية والاستفادة من المهلة المحددة شهر من تاريخه تجنباً لأي إجراءات قانونية ضد المخالفين.