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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن موعد انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، إن مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.
وأوضحت الهيئة، أن تصويت المصريين في الخارج، بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي الثامن والتاسع من أغسطس.
يشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعين الرئيس المصري بقية الأعضاء.
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