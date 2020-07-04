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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصر تجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم، أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.
ونصت التعديلات، التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي، على إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 180 عضواً، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.
وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا".
وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وذكر أن نتائج الانتخابات ستُعلن في 19 أغسطس في الجريدة الرسمية للدولة.
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