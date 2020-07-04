شكرا لقرائتكم خبر عن اهانه نخبة حضرموت لن تمر.. البحسني يطالب بعقاب وزير الخارجية اليمني والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 طالب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني بمحاسبة وزير الخارجية الحضرمي لما بدر منه تجاه قوات النخبة الحضرمية.

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