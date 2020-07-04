شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في صرواح غرب مأرب اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 نجحت القوات الحكومية اليمنية، اليوم السبت، في إسقاط طائرة حوثية في صرواح غرب مأرب.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن أفراد القوات الحكومية أسقطوا طائرة استطلاع (مسيرة) تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مأرب. وتخوض القوات الحكومية معارك محتدمة ضد مليشيا الحوثي في صرواح.

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