طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

السبت 4 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح "الإثنين" على المناطق الساحلية الشمالية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند 00:57 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 08:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثاني عند الساعة 21:24 والجزر الاول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 75 25

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دبي 43 33 75 30

الشارقة 42 33 70 30

عجمان 43 32 75 30

أم القيوين 42 32 75 25

رأس الخيمة 43 31 70 30

الفجيرة 38 33 80 45

العين 47 31 60 20

ليوا 49 30 75 15

الرويس 40 33 80 35

السلع 40 32 85 30

دلما 41 33 80 45

طنب الكبرى 38 33 80 40

طنب الصغرى 38 33 80 40

أبو موسى 38 33 80 40 .