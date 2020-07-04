شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. 11.15 مليون إصابة و 526 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم السبت أن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 526088 شخصا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة.
وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و 44131 حالة وفاة.
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