التخطيط تعلن عن خطة استثنائية لتسريع إكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة

اعلنت وزارة التخطيط، السبت، عن خطة استثنائية لتسريع إكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة.

وقال وزير التخطيط خالد بتال في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم وضع خطة استثنائية لتسريع إكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة في بعض المحافظات".

وشهدت محافظات عدة خلال الفترة القليلة الماضية توقف مشاريع انشاء مستشفيات لاسباب عدة.