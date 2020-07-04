تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بكورونا في اربيل

اعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، السبت، عن تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ٢٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل". ‎وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



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