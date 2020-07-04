محافظ النجف يعلن اضافة 100 ميغاواط لحصة المحافظة من الكهرباء

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، عن اضافة 100 ميغاواط لحصة المحافظة من قبل وزارة الكهرباء. وقال الياسري في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش استجاب لنا وأضاف 100 ميغاواط لحصة النجف". وأضاف أن "هذه مع حصتنا الـ 720 تكفينا ساعتين بساعتين".

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