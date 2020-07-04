إجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقت اكثر من 12 عجلة

اعلنت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن القاء القبض على عصابة سرقت اكثر من 12 عجلة.
واضافت ان " هذه العملية تأتي بعد متابعة حادث سرقة لاحدى العجلات والتوصل الى الجاني والقبض عليه وهو احد افراد العصابة ، ومن خلال التحقيق معه تم التوصل الى المتهمين الثلاثة الآخرين والذين اعترفوا بعد مواجهتهم بالادلة بسرقة اكثر من 12 عجلة بالاكراه في مناطق متعددة من العاصمة ، ليقوموا بعد ذالك بنقل العجلات المسروقة الى محافظات أخرى ليتم التصرف بها هناك مستخدمين باجات مزورة".
واكدت المديرية انه " دونت اقوال المتهمين قضائيا بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".
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