وفاة زعيم الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم

توفي اليوم السبت، زعيم الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وغادر في شهر شباط الماضي رئيس الطريقة الكسنزانية عمّان الى الولايات المتحدة الامريكية ليفارق الحياة هناك. والكسنزان ولد عام 1938 في قرية كربجنة التابعة لناحية سنكاو من محافظة كركوك شمالي العراق. وفي عام 1978 قام الشيخ محمد الكسنزان مقام والده الشيخ عبد الكريم الكسنزاني بعد وفاته، وتولى أمور الطريقة والإرشاد. وفي عام 1978 قام الشيخ محمد الكسنزان مقام والده الشيخ عبد الكريم الكسنزاني بعد وفاته، وتولى أمور الطريقة والإرشاد. والطريقة العليا القادرية الكسنزانية وتسمى أختصاراً بـ"الطريقة الكسنزانية" يقع مقرها الرئيس في محافظة السليمانية وتدعو الى توحيد الله وعبادته والرجوع اليه من خلال محاضرات يومية عبر مرشدي الطريقة الكسنزانية المنتشرين في جميع أنحاء العالم، أما اسم الكسنزان فهو كلمة كردية تعني لا يعلم عنه أحد.





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