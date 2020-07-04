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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالي.. مقتل 30 مدنيا على الأقل في هجوم مسلح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
قتل ما لا يقل عن 30 مدنيا من إتنية الدوغون، الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف قراهم في وسط مالي، إحدى بؤر العنف الرئيسة في البلاد، بحسب ما ذكر مسؤولون محليون الجمعة.
ووفق ما ذكرت وكالة فرنس برس، فإن الهجوم وقع في منطقة بانكاس الأربعاء لكنّ عملية التحقق من صحة الأنباء الواردة تأخرت حتى الجمعة بسبب الافتقار إلى مصادر جديرة بالثقة في منطقة يصعب على الصحافيين الوصول إليها.
وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا على متن شاحنات رباعية الدفع أربع قرى يقطنها أفراد من إتنية الدوغون، فعاثوا فيها خرابا وقتلا بدءا من العصر وحتى هبوط الليل.
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه أن الهجمات المتزامنة أسفرت عن "مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ وهناك كثيرون في عداد المفقودين"، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات.
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