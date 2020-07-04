مصر تعلن موعد انتخابات مجلس الشيوخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا.

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وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، إن مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.

وأوضحت الهيئة، أن تصويت المصريين في الخارج، بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي الثامن والتاسع من أغسطس.

يشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعين الرئيس المصري بقية الأعضاء.