صور بطرابلس وفيديو بموسكو والهدف ليبيا.. هل وصلت الرسالة؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - صور وفيديو التُقطا في كل من العاصمتين الليبية طرابلس والروسية موسكو، كشفا تطورات ما يجري على الأرض في ليبيا، وإلى أي مدى وصل الصراع وتحالفات كل من طرفي النزاع.

خلوصي أكار من طرابلس

وخلال زيارته الحالية إلى ليبيا، التي بدأت أمس برفقة رئيس الأركان، التقى اليوم السبت وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مع ضباط وجنود أتراك بغرفة العمليات المشتركة بطرابلس لمتابعة خطط العمليات والقتال، ولبحث تشكيل فرق عسكرية مشتركة بين البلدين والتنسيق والتدريب بينهما، معلنا رفض بلاده للمبادرة المصرية للحل في ليبيا.

من طرابلس

من طرابلس

كما زار وزير الدفاع التركي فرقاطة بحرية تركية في ليبيا والتقى على متنها بجنود أتراك، لمناقشة مدى جاهزيتهم للدعم والإسناد والمشاركة في العمليات، قائلا: نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي -حسب زعمه -ولن نتراجع عن هذا الموقف.

من طرابلس

وفي العاصمة الروسية موسكو، حيث يجري عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الوضع في بلاده، فوجئ صالح والوفد المرافق له بعدد من المواطنين الروس ينظمون وقفة تضامنية مع الوفد، ويقفون عند مدخل الفندق الذي يقيم فيه، وبدأوا بالتصفيق ثم هتفوا "ليبيا روسيا" لدى رؤيتهم صالح وأعضاء الوفد.

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد أكد في تصريحات له من موسكو، اليوم، أن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشدداً على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار وإنما مجلس الدولة الأعلى.

مباحثات سيرغي لافروف مع عقيلة صالح

وشكك صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية في الوضع القانوني لحكومة الوفاق حيث إنها "لم تحظ بثقة البرلمان"، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية".

جانب من مباحثات عقيلة صالح في موسكو

وأشار صالح إلى أن عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14 ألفا، معربا عن أسفه لتأخر الأمم المتحدة بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وكشف صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة لبحث الأزمة الليبية.