شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: مجلس الشيوخ يساهم فى توسيع مشاركة الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ إضافة للحياة البرلمانية ويساهم في توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، موضحاً أن مجلس النواب ينتظر من الشيوخ البحث والمشاركة وتقديم الاستشارات والرأي.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، أن مجلس النواب لم يتأخر عن أداء مهامه التشريعية رغم جائحة كورونا، موضحاً أن الأزمة تحتاج إلى تكاتف الجميع والمصريين أصبحوا على قلب رجل واحد، وتحية واجبة إلى الإعلام المصرى الذى أصبح ينقل الأمر في الشعب ويتفاعل مع الأزمة.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجارى، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الوطنية للانتخابات" اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.