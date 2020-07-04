شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفرد ”الخليج 365” بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الاسبوع الجارى.

ويؤسس مشروع القانون هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

ويهدف الجهاز، حسب مشروع القانون إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ووفقا لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (1)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (2)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (3)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (4)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (5)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (6)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (7)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (8)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (9)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (10)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (11)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (12)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (13)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (14)

Advertisements



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (15)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (16)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (17)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (18)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (19)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (20)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (21)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (22)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (23)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (24)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (25)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (26)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (27)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (28)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (29)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (30)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (31)



مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (32)