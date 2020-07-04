شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترصد 285 ألف إصابة بكورونا و44 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 285268 حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وصلت الوفيات إلى 44080 وتعافى 1373 شخصا من الفيروس في المملكة المتحدة. وانقضى نحو 21 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في البلاد.
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