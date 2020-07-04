شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1855 والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت لبنان اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2531 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 35، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.
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