شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبي" يرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار للتصدي لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأشار رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إلى نداءات اللجنة السابقة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا الذي يشكل تهديدًا على الجميع، مؤكدا ضرورة العمل على الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي الذي تطالب به الأمم المتحدة للسماح بجهود مكافحة الوباء وغيره من جهود الدعم الإنساني لضمان توفير الأمن والوصول إلى الرعاية الصحية التي تتطلبها الظروف الحالية.

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