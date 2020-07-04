شكرا لقرائتكم خبر عن 2334 إصابة جديدة بكورونا في العراق والإجمالي 58 ألف والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 58354 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 106 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2368,فيما سجلت 1477 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31077 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24909 , منهم 333 يرقدون في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2334 إصابة جديدة بكورونا في العراق والإجمالي 58 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.