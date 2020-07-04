بالصور.. انطلاق حملة مكثفة شرقي بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن انطلاق حملة خدمية مكثفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اطلاق حملة خدمية كبيرة وواسعة في مدينة الصدر شرق العاصمة بدعم واسناد عدد من الدوائر البلدية المختلفة والحشد الخدمي الخاص بامانة بغداد وبمتابعة الكادر المتقدم ومكتب امين بغداد ومازالت الحملة مستمرة لغاية الان".

وأضافت أن "مدينة الصدر تتميز بالكثافة السكانية العالية يقابلها صغر في المساحة ما ينتج عنه افرازاً كبيراً للنفايات يتطلب جهداً مضاعفاً تجاهد الامانة من اجل توفيره سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بعدم توفر التخصيصات المالية وتوقف الجباية".