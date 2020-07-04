التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة

وفيما يلي توزيع الاصابات: - تم تسجيل 105 حالات خلال الرصد الوبائي

• قطاع الاستقلال 21 حالة

• قطاع الصدر 36 حالة

• قطاع البلديات الثاني حالتان

• قطاع النهروان 15 حالة

• قطاع البلديات الاول 12 حالة

• قطاع الرصافة 7 حالات

• قطاع بغداد الجديدة 9 حالات

• قطاع المدائن 3 حالات

- 252حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 95 حالة ضمن محلات 548, 518, 521, 531, 538, 547, 540, 555, 550, 553, 567, 563, 534, 557, 539, 552, 520, 559, 544, 517, 575, 530, 549, 565, قطاعات 36, 57, 71, 28

• حي بابل 3 حالات محلة 906,

• الكرخ السيدية حالتان محلة 828و821

• حي النصر حالتان محلة 743

• الراشدية حالة واحدة محلة 213

• حي الزهراء 3 حالات محلات 727, 758, 759

• الغدير 9 حالات محلة 704و706,

• العبيدي 4 حالات محلات 725, 762, 751, الزراعي

• النهروان 4 حالات جسر ديالى قرية 10 حي الوحدة

• الكرخ ابو دشير حالة واحدة

• حي الشماسية 3 حالات محلة 318و322

• بغداد الجديدة 6 حالات محلات 703, 732, 711, 713

• الفضيلية حالة واحدة محلة 765

• البلديات 14 حالة محلات 728, 752, 723, 728, 776, 734, الزراعي

• بوب الشام حالة واحدة محلة 361

• الشعب 16 حالة محلات 361, 353, 315, 337, 323, 339, 336, حي اور, الديوان قرب جامع الرحمن

• زيونة حالتان محلة 710

• شارع فلسطين 4 حالات محلات 505, 506, 510

• الاعظمية 3 حالات محلات 317, 314, 312

• الكرادة حالة واحدة

• الوزيرية حالة واحدة محلة 307

• الامين 12 حالة محلات 743, 737, 735, الامين الثانية

• الكرخ الرحمانية حالة واحدة محلة 206

• الطالبية 3 حالات محلة 321,

• الكرخ العامرية حالة واحدة محلة 632

• السعدون حالة واحدة محلة 101

• محافظة ديالى حالة واحدة تقاطع القدس

• المشتل حالة واحدة الزراعي

• سبع ابكار حالتان محلة 305,

• الكرخ الغزالية 3 حالات محلات 657, 665, 625

• الكريعات 5 حالات محلة 336و334

• القاهرة حالتان محلة 316و307

• الكرخ حي الجامعة حالتان محلة 629و632

• الكرخ حي الخضراء حالتان محلة 641

• الكرخ العطيفية حالة واحدة محلة 450

• الكرخ الدورة 7 حالات محلة 820و840, 846

• المعامل 4 حالات محلة 779,

• الكرخ حي السلام حالتان محلة 412

• الصليخ حالتين محلة 324

• حي الكساء حالة واحدة محلة 759

• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 883

• الحسينية 8 حالات محلة 221و 220, حي الزهور

• ام الكبر والغزلان حالة واحدة محلة 345

• الزعفرانية 9 حالات محلات 951, 954, 966, معسكر الرشيد

• الكرخ الطوبجي حالة واحدة محلة 412

• محافظة واسط حالة واحدة الكفاءات

• الكرخ الحرية حالتان محلة 438و428 • قطاع البلديات الاول 12 حالة• قطاع الرصافة 7 حالات• قطاع بغداد الجديدة 9 حالات• قطاع المدائن 3 حالات- 252حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 95 حالة ضمن محلات 548, 518, 521, 531, 538, 547, 540, 555, 550, 553, 567, 563, 534, 557, 539, 552, 520, 559, 544, 517, 575, 530, 549, 565, قطاعات 36, 57, 71, 28• حي بابل 3 حالات محلة 906,• الكرخ السيدية حالتان محلة 828و821• حي النصر حالتان محلة 743• الراشدية حالة واحدة محلة 213• حي الزهراء 3 حالات محلات 727, 758, 759• الغدير 9 حالات محلة 704و706,• العبيدي 4 حالات محلات 725, 762, 751, الزراعي• النهروان 4 حالات جسر ديالى قرية 10 حي الوحدة• الكرخ ابو دشير حالة واحدة• حي الشماسية 3 حالات محلة 318و322• بغداد الجديدة 6 حالات محلات 703, 732, 711, 713• الفضيلية حالة واحدة محلة 765• البلديات 14 حالة محلات 728, 752, 723, 728, 776, 734, الزراعي• بوب الشام حالة واحدة محلة 361• الشعب 16 حالة محلات 361, 353, 315, 337, 323, 339, 336, حي اور, الديوان قرب جامع الرحمن• زيونة حالتان محلة 710• شارع فلسطين 4 حالات محلات 505, 506, 510• الاعظمية 3 حالات محلات 317, 314, 312• الكرادة حالة واحدة• الوزيرية حالة واحدة محلة 307• الامين 12 حالة محلات 743, 737, 735, الامين الثانية• الكرخ الرحمانية حالة واحدة محلة 206• الطالبية 3 حالات محلة 321,• الكرخ العامرية حالة واحدة محلة 632• السعدون حالة واحدة محلة 101• محافظة ديالى حالة واحدة تقاطع القدس• المشتل حالة واحدة الزراعي• سبع ابكار حالتان محلة 305,• الكرخ الغزالية 3 حالات محلات 657, 665, 625• الكريعات 5 حالات محلة 336و334• القاهرة حالتان محلة 316و307• الكرخ حي الجامعة حالتان محلة 629و632• الكرخ حي الخضراء حالتان محلة 641• الكرخ العطيفية حالة واحدة محلة 450• الكرخ الدورة 7 حالات محلة 820و840, 846• المعامل 4 حالات محلة 779,• الكرخ حي السلام حالتان محلة 412• الصليخ حالتين محلة 324• حي الكساء حالة واحدة محلة 759• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 883• الحسينية 8 حالات محلة 221و 220, حي الزهور• ام الكبر والغزلان حالة واحدة محلة 345• الزعفرانية 9 حالات محلات 951, 954, 966, معسكر الرشيد• الكرخ الطوبجي حالة واحدة محلة 412• محافظة واسط حالة واحدة الكفاءات• الكرخ الحرية حالتان محلة 438و428

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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